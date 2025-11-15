МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экипаж Т-72Б3М уничтожил склад с боеприпасами ВСУ под Красноармейском

Танкисты работали с дистанции более 8 километров.
2025-11-15 05:00:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж танка Т-72Б3М разгромил склад с боеприпасами и пункт временной дислокации ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции. Бойцы 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» нанесли удар с закрытой огневой позиции.

После получения информации от расчета беспилотников о местоположении склада и живой силы противника, танкисты точными выстрелами 125-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов поразили цель. Танкисты работали с дистанции более 8 километров.

Стрельба велась по навесной траектории. Огонь корректировали операторы беспилотных летательных аппаратов, которые вели воздушную разведку. Такое взаимодействие помогает эффективно поражать укрепления, бронетехнику и другие объекты ВСУ.

Танковые экипажи 27-й гвардейской дивизии действуют как артиллерия. Они поддерживают передовые подразделения, сковывая противника и не давая ему вести ответный огонь. Благодаря уничтожению опорного пункта ВСУ штурмовые части смогли продвинуться и захватить позиции противника.

Ранее Минобороны показало, как экипаж Т-72Б3М с трех выстрелов разнес склад ВСУ у Красноармейска. Были разрушены укрытия противника и поражена живая сила врага.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #танкисты #Т-72Б3М #склад боеприпасов #группировка войск «Центр» #красноармейское направление
