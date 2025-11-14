МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Представитель МИД Украины оскорбил Орбана за его отказ помогать Киеву

10 ноября НАБУ начало расследовать махинации в сфере энергетики и оборонной промышленности на Украине.
Екатерина Пономарева 2025-11-14 01:09:52
© Фото: CNP/AdMedia, Global Look Press

Представитель МИД Украины Георгий Тихий нахамил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану после отказа отправлять Киеву деньги на фоне коррупционного скандала. Свое мнение в ответ на сообщение Орбана он опубликовал в социальной сети X.

«Лекции о коррупции от политика, замешанного в коррупционных скандалах и сделавшего свою страну беднейшей в ЕС? Нет, спасибо», – написал Тихий.

Ранее премьер-министр написал в соцсети X, что на Украине была обнаружена мафиозная сеть со связями с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Орбан обвинил ЕС в том, что он хочет направить средства европейских налогоплательщиков в хаос на Украине, и обещал не посылать венгерские деньги Украине. Он добавил, что после этого скандала Будапешт не поддастся на шантаж Зеленского.

Ранее Politico допустило сокращение помощи Киеву на фоне коррупционного скандала. Власти Венгрии уже отказались от военной помощи Киеву вместе с Евросоюзом.

Напомним, 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследовать махинации в сфере энергетики и оборонной промышленности на Украине. Они подозревали близкий круг Владимира Зеленского.

Были проведены обыски у предпринимателя Тимура Миндича и у министра юстиции Германа Галущенко. Затем НАБУ опубликовало аудиозаписи переговоров подозреваемых по делу. Вскрылись многомиллионные хищения. Последовали отставки многих политиков.

