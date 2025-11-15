МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В АдГ заявили, что в оппоненты в Германии назвали их шпионами из-за поездки в Сочи

Большая часть немцев разделяет стремление партии к контактам с Москвой, добавил Йорг Урбан.
Дарья Ситникова 2025-11-15 18:17:21
© Фото: IMAGO, www.imago-images.de, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Партию Альтернатива для Германии (АдГ) резко критикуют коллеги из-за желания развивать хорошие отношения с Россией. Об этом рассказал в разговоре со «Звездой» руководитель фракции АдГ в ландтаге Саксонии Йорг Урбан на симпозиуме БРИКС в Сочи.

«Партия АдГ в Германии сталкивается с резкой критикой из-за своего курса на развитие хороших отношений с Россией. Как средства массовой информации, так и наши политические оппоненты пытаются заклеймить нас, называя российскими шпионами», - сказал он.

При этом большая часть немцев разделяет их стремление к контактам с Москвой, добавил Урбан. Он напомнил, что за поездку в России немецкие журналисты и политические оппоненты пытались их заклеймить «российскими шпионами».

«Мне было очень приятно отметить, что представители стран БРИКС не ограничились критикой Европы и Германии, но и протянули нам руку, показав готовность к равноправному сотрудничеству», - добавил Урбан.

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре, который также приехал в Сочи, прокомментировал жеребьевку по призыву в армию в Германии. С его слов, этот способ несправедлив, он не представляет, как это должно работать. Следует установить четкие критерии, чтобы стало ясно, кто должен служить в Бундесвере.

