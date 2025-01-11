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Times: около 50 британцев умирают ежедневно из-за ожидания в больницах

Британские медучреждения не могут справиться с сезонным наплывом пациентов, так как испытывали проблемы еще до резкого роста количества больных.
Елизавета Кондрикова 2025-01-11 05:18:51
© Фото: Harald Tittel, dpa Globallookpress

Около 50 пациентов британских медучреждений умирают ежедневно в ожидании помощи, так как больницы не справляются на фоне сезонного наплыва заболевших, пишет издание The Times со ссылкой на анализ данных специалистов.

При этом медучреждения в стране и так «трещали по швам» до роста потока пациентов в зимний период, заявил представитель Общества неотложной медицины Тим Куксли, который назвал подобную ситуацию «предсказуемой».

Помимо этого издание указывает на нехватку коек в отделениях и персонала, что также приводит к смертям среди пациентов. В 2024 году количество смертей из-за задержек в работе отделений неотложной помощи выросло до 16 тысяч в 2024 году.

Напомним, ранее The Times также сообщало о том, что больным приходится ждать помощи врачей по 50 часов, так как специалисты не справляются с увеличившимся потоком пациентов. Уточняется, что в больницы в этот период в основном поступают с симптомами гриппа, коронавируса и норовируса.

#Великобритания #больницы #пациенты #сезонные болезни #ожидание в больницах
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