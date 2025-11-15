В ДНР при атаке дронов ВСУ погибли священник с супругой и семья с ребенком. Об этом сообщили Горловская и Славянская епархии РПЦ.

«Несколько дней назад мы получили информацию, что трагически погибли протоиерей Владимир Шутов, настоятель храма Царственных мучеников села Александро-Калиново, расположенного под Константиновской, и его супруга Светлана», - говорится в сообщении.

Известно, что священник, его жена и еще одна семья с восьмилетним ребенком пытались выйти из зоны боевых действий и уйти на российскую сторону. Долгое время они укрывались в храме, но из-за атак врага он был разрушен. Запасы еды у семей тоже были на исходе.

По данным очевидцев, мирных людей враг начал атаковать сначала дронами, а потом обстреливать минами. Самое страшное - раненых противник начал добивать БПЛА, не давая шанса на спасение.

«Односельчане пытались забрать тела убитых, чтобы похоронить их, но при каждой попытке на них также начинали охотиться дроны», - добавляет Горловская и Славянская епархии.

Ранее в беседе с корреспондентом «Звезды» Игорем Лапиком житель Красноармейска рассказал, как ВСУ сбрасывают на мирных граждан французские мины. Это уже не первый случай, когда украинские неонацисты совершают злодеяниями над безоружными мирными жителями.