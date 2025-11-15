МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Синоптик предупредила москвичей о первых морозах в ближайшие дни

Ночь на воскресенье и на понедельник в столице температура воздуха может понизиться до -7 градусов.
Виктория Бокий 2025-11-15 15:30:26
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Морозная ночь в Москве ожидается в ночь на воскресенье и на понедельник. Об этом в разговоре со «Звездой» сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Минимальная температура может понизиться до -7 градусов, потому что переменной облачности и осадков не ожидается», - добавила специалист.

Начиная со вторника, дневная температура будет повышаться и станет положительной. В среду и ночью, и днем температура тоже будет со знаком плюс. В ночные часы температура воздуха будет от нуля до пяти градусов, в дневные – от двух до семи градусов со знаком плюс.

«Температура воздуха вновь будет выше климатической нормы на 3-4 градуса. Эта волна морозной погоды будет непродолжительной», - заключила собеседница телеканала.

Сегодня в Москве выпал первый снег. Ожидается, что предстоящей ночью в столицу придут также и первые морозы. Что касается прогнозов на предстоящую зиму, то она ожидается более холодной, чем была предыдущая. С вероятностью около 70% периоды оттепелей будут сменяться резким похолоданием до -20 градусов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

