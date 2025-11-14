Зеленский вывел из состава СНБО Гринчук и Галущенко

Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) министра энергетики Светлану Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко, которые подали в отставку на фоне коррупционного скандала. Указ об этом опубликовали на сайте президента Украины.

«Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Германа Галущенко и Светлану Гринчук», - указано в материале.

Указ вступил в силу со дня опубликования. Несколько дней назад Гринчук заявила, что уходит в отставку из-за скандала в энергетической сфере. Комментируя свой выбор, она отвергла обвинения в свой адрес. Гринчук также подчеркнула, что должность в украинском Министерстве энергетики не была для нее «самоцелью».

Десятого ноября НАБУ начало проводить масштабную операцию в сфере энергетики. Первым, к кому сотрудники бюро пришли с обысками, был соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич.

По тому же «делу Миндича» от исполнения своих обязанностей был отстранен министр юстиции Украины Герман Галущенко. Известно о его любовных связях с экс-главой украинского Минэнерго. Однако сама Гринчук отвергает информацию, что ночевала у Галущенко и имела ключи от его квартиры.