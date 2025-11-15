МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

One: в Израиле футболиста дисквалифицировали на 99 лет

Видеозапись драки распространилась в интернете.
Владимир Рубанов 2025-11-15 01:49:45
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Футболиста дисквалифицировали на 99 лет в Израиле, сообщает портал One. Семнадцатилетний игрок молодежной команды «Иермиягу Холон» отстранен за избиение соперника в раздевалке. Случившееся попало на камеры наблюдения. Имя футболиста не называется.

Видеозапись драки распространилась в интернете. Клуб подтвердил, что инцидент действительно произошел, и исключил игрока из состава. При этом в команде указали, что конфликт был спровоцирован пострадавшим футболистом.

Дисциплинарный суд отстранил игрока до ноября 2124 года и оштрафовал на 2500 шекелей (около 63 тысяч рублей). Клубу грозит ежегодное снятие очков при повторных нарушениях.

Ранее Континентальная хоккейная лига приняла решение о пожизненной дисквалификации судьи видеоповторов за ошибочно засчитанный гол. Его имя тоже не было названо.

#Спорт #Футбол #Израиль #Драка #дисквалификация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 