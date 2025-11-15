One: в Израиле футболиста дисквалифицировали на 99 лет

Футболиста дисквалифицировали на 99 лет в Израиле, сообщает портал One. Семнадцатилетний игрок молодежной команды «Иермиягу Холон» отстранен за избиение соперника в раздевалке. Случившееся попало на камеры наблюдения. Имя футболиста не называется.

Видеозапись драки распространилась в интернете. Клуб подтвердил, что инцидент действительно произошел, и исключил игрока из состава. При этом в команде указали, что конфликт был спровоцирован пострадавшим футболистом.

Дисциплинарный суд отстранил игрока до ноября 2124 года и оштрафовал на 2500 шекелей (около 63 тысяч рублей). Клубу грозит ежегодное снятие очков при повторных нарушениях.

Ранее Континентальная хоккейная лига приняла решение о пожизненной дисквалификации судьи видеоповторов за ошибочно засчитанный гол. Его имя тоже не было названо.