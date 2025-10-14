КХЛ пожизненно дисквалифицировала судью за ошибку

Континентальная хоккейная лига приняла решение о пожизненной дисквалификации судьи видеоповторов за ошибочно засчитанный гол. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

В заявлении говорится, что судья ошибочно засчитал гол петербургского СКА в регулярном матче с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. В итоге матч, проходивший в Санкт-Петербурге, завершился победой СКА со счетом 2:1, хотя победного гола, на самом деле, не было.

На сорок шестой минуте матча между «Автомобилистом» и СКА, как говорится в заявлении пресс-службы, после броска защитника Андрея Педана шайба не пересекла линию ворот. Судья видеоповторов на ледовой арене должен был потушить оранжевый фонарь, только удостоверившись, что ворота действительно взяты, но он ошибся. В итоге было принято решение о пожизненном отстранении судьи от работы на матчах Континентальной хоккейной лиги.

«Департамент судейства КХЛ приносит извинения командам СКА и "Автомобилист", а также всем болельщикам за этот эпизод», - сказано в заявлении пресс-службы турнира.

