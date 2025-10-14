МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

КХЛ пожизненно дисквалифицировала судью за ошибку

Судья видеоповторов ошибочно засчитал гол петербургского СКА в матче с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.
Сергей Дьячкин 2025-10-14 04:02:20
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press, Global Look Press

Континентальная хоккейная лига приняла решение о пожизненной дисквалификации судьи видеоповторов за ошибочно засчитанный гол. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

В заявлении говорится, что судья ошибочно засчитал гол петербургского СКА в регулярном матче с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. В итоге матч, проходивший в Санкт-Петербурге, завершился победой СКА со счетом 2:1, хотя победного гола, на самом деле, не было.

На сорок шестой минуте матча между «Автомобилистом» и СКА, как говорится в заявлении пресс-службы, после броска защитника Андрея Педана шайба не пересекла линию ворот. Судья видеоповторов на ледовой арене должен был потушить оранжевый фонарь, только удостоверившись, что ворота действительно взяты, но он ошибся. В итоге было принято решение о пожизненном отстранении судьи от работы на матчах Континентальной хоккейной лиги.

«Департамент судейства КХЛ приносит извинения командам СКА и "Автомобилист", а также всем болельщикам за этот эпизод», - сказано в заявлении пресс-службы турнира.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею, обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в беседе со «Звездой» поддержал идею проведения двусторонних игр между клубами КХЛ и Национальной хоккейной лигой США. Он сказал, что это могло бы стать хорошим примером хоккейной дипломатии.

До этого президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с лидером США Дональдом Трампом предложил организовать и провести матчи хоккейных команд из РФ и Соединенных Штатов.

#Хоккей #КХЛ #ска #дисквалификация #автомобилист #судейство
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 