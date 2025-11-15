Москалькова: все больше сограждан из Латвии хотят вернуться в Россию

Россия делает все возможное, чтобы помочь согражданам из Прибалтики вернуться на Родину и адаптироваться. Об этом в интервью РИА Новости рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Также она сообщила о росте числа обращений от соотечественников из прибалтийских стран. Отмечается, что в своих сообщениях граждане пишут, что им грозит депортация из тех стран, в которых они на данный момент находятся.

«Россия делает все возможное для того, чтобы помочь этим людям вернуться на свою историческую Родину и адаптироваться», - подчеркнула Москалькова.

Ранее в разговоре со «Звездой» политолог и международный эксперт Владимир Карасев выразил мнение, что власти Латвии массово выселяют русскоязычных граждан, так как своей русофобской позицией они хотят заручиться финансовой поддержкой со стороны Брюсселя. Основной предлог выдворения россиян из страны - незнание латышского языка. Именно его использует администрация Латвии, чтобы ущемить россиян.