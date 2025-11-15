МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Семьям погибших в ДТП в Пермском крае выплатят 1 млн руб.

Пятеро пострадавших в аварии находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние еще семи человек - тяжелое.
Сергей Дьячкин 2025-11-15 12:15:20
© Фото: YAROCKY_RUSLANURA.RU, Global Look Press

Семьям тех, кто погиб в крупной автоаварии в Пермском крае, власти региона выплатят миллион рублей. Об этом написал губернатор края Дмитрий Махонин в собственном Telegram-канале.

Губернатор добавил, что все двенадцать пациентов, среди которых есть ребенок, сейчас получают необходимую медицинскую помощь. Их разместили в больницах Перми. Отмечается, что пятеро пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние остальных семи человек - тяжелое.

Махонин уточнил, что деньги для семей погибших будут выделены из резервного краевого фонда. Также губернатор пообещал помочь деньгами всем пострадавшим.

Как сообщалось ранее, авария произошла на автодороге Пермь - Шадейка возле деревни Черепахи в Кунгурском муниципальном округе. Столкнулись микроавтобус и грузовик. По предварительным данным полиции, причиной стал выезд микроавтобуса на встречную полосу.

Среди погибших есть 17-летняя девушка. Пострадали двенадцать человек, они госпитализированы в больницы Кунгура и Перми. Пожарные и спасатели деблокировали шестнадцать пассажиров с помощью гидравлического инструмента.

#в стране и мире #Пермский край #помощь #ДТП #выплаты #происшествия #губернатор #Махонин
