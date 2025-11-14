Семь человек погибли и 12 пострадали в ДТП с микроавтобусом в Прикамье

Количество погибших в ДТП в Пермском крае увеличилось до семи человек, сообщили в Следственном управлении СК по региону. Авария произошла на автодороге Пермь - Шадейка возле деревни Черепахи в Кунгурском муниципальном округе. Столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль. По предварительным данным полиции, причиной стал выезд микроавтобуса на встречную полосу.

Среди погибших есть несовершеннолетний - 17-летняя девушка. Пострадали 12 человек, они госпитализированы в больницы Кунгура и Перми. Пожарные и спасатели деблокировали 16 пассажиров с помощью гидравлического инструмента. На месте работают 22 специалиста, 5 единиц техники и психологи МЧС России.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц. На месте работают следователи и сформирован оперативный штаб. Для родственников организована горячая линия.