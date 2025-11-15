МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Федор Конюхов отправился в Антарктиду для создания одиночной станции

В течение четырех дней Конюхов с командой доберутся до острова Смоленск.
Екатерина Пономарева 2025-11-15 01:25:16
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Федор Конюхов отправился в Антарктиду, чтобы развернуть первую в мире одиночную исследовательскую станцию на острове Смоленск (Ливингстон). Об этом сообщил его сын и руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов.

Экспедиция продлится четыре месяца с ноября 2025 по март 2026 года. Путешественник будет заниматься научными исследованиями, в частности, изучением содержания микропластика в прибрежных водах, в сотрудничестве с Институтом океанологии РАН.

Команда во главе с Конюховым прилетела в Буэнос-Айрес и 14 ноября вышла из порта Ушуайя. В течение четырех дней они доберутся до острова Смоленск.

«Данный экспедиционный проект призван еще раз напомнить мировому сообществу историю открытия Антарктиды как континента, а также ряда субантарктических островов: Смоленск, Бородино, Малоярославец русскими моряками», - рассказали в штабе экспедиции.

Федор Конюхов взял с собой в Антарктику флаг Смоленска, переданный путешественнику от лица мэра города Александра Новикова, по данным штаба экспедиции. Архипелаг Южные Шетландские острова состоит из 24 островов, самый большой из которых - Кинг-Джордж (Ватерлоо). Значительная часть из островов нанесена на карту экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах «Восток» и «Мирный» в 1819-1820 годах.

Ранее Российские путешественник Федор Конюхов и воздухоплаватель Иван Меняйло побили национальный рекорд по высоте полета на тепловом аэростате. Они достигли высоты 10 678 м. О их планах рассказывал сын Конюхова Оскар.

#в стране и мире #антарктида #Антарктика #Конюхов #остров Смоленск
