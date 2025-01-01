Кардиолог предупредил об опасных способах снять похмелье

Многие средства для борьбы с похмельем, включая народные, могут быть потенциально опасны. Об этом предупредил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Как он рассказал в беседе с Life.ru, после вечеринки многие принимают решение выпить кофе или крепкий чай, однако это делать совершенно не рекомендуется. После употребления алкоголя сосуды отекают и нарушается работа эритроцитов. Они увеличиваются в объеме из-за воды, которая проникает внутрь, и принимают округлую форму. Такие эритроциты не могут проходить через капилляры, что может привести к ишемии.

«Поэтому при похмелье, если мы говорим о чае и кофе, это не самое лучшее, потому что они обезвоживают организм еще сильнее», - сказал медик.

Специалист подчеркнул, что лучшим средством от похмелья является вода.

«Нет вообще таких серьезных веществ, за исключением лекарственных препаратов, биологически активных добавок и обычного рассола», - рассказал кардиолог.

Он также добавил, что от похмелья также не поможет пиво и другие легкие алкогольные напитки. По словам Кондрахина, они могут улучшить состояние мозга, но не общее состояние. Он также предостерег от принятия парацетамола.

«Этот препарат может уничтожить печень, поэтому это запрещено», - объяснил врач.

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