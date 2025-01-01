МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кардиолог предупредил об опасных способах снять похмелье

По словам специалиста, лучшим средством от похмелья является вода.
Игнат Далакян 2025-01-01 15:13:53
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Многие средства для борьбы с похмельем, включая народные, могут быть потенциально опасны. Об этом предупредил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Как он рассказал в беседе с Life.ru, после вечеринки многие принимают решение выпить кофе или крепкий чай, однако это делать совершенно не рекомендуется. После употребления алкоголя сосуды отекают и нарушается работа эритроцитов. Они увеличиваются в объеме из-за воды, которая проникает внутрь, и принимают округлую форму. Такие эритроциты не могут проходить через капилляры, что может привести к ишемии.

«Поэтому при похмелье, если мы говорим о чае и кофе, это не самое лучшее, потому что они обезвоживают организм еще сильнее», - сказал медик.

Специалист подчеркнул, что лучшим средством от похмелья является вода.

«Нет вообще таких серьезных веществ, за исключением лекарственных препаратов, биологически активных добавок и обычного рассола», - рассказал кардиолог.

Он также добавил, что от похмелья также не поможет пиво и другие легкие алкогольные напитки. По словам Кондрахина, они могут улучшить состояние мозга, но не общее состояние. Он также предостерег от принятия парацетамола.

«Этот препарат может уничтожить печень, поэтому это запрещено», - объяснил врач.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева рассказала, как восстановиться после новогоднего застолья. По словам специалиста, не стоит соблюдать жесткую диету после новогодних праздников.

#в стране и мире #Новый год #вода #застолье #похмелье
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 