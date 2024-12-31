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Нутрициолог рассказала, как восстановиться после новогоднего застолья

По словам специалиста, после новогоднего застолья не следует голодать или соблюдать жесткую диету.
Игнат Далакян 2024-12-31 17:22:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Соблюдать жесткую диету и голодать сразу после новогодних праздников не рекомендуется, организму потребуется два-три дня, чтобы вернуться в обычный режим питания с завтраком, обедом и ужином. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала нутрициолог Ирина Писарева.

Она напомнила, что максимальное количество калорий нужно употребить в первые приемы пищи - на завтрак и обед, а ужин сделать легким.

Затем можно устроить один-два разгрузочных дня, посоветовала Писарева.

«Разгрузочный день не значит полное голодание. Это такой день, в котором калорийность рациона примерно 1 200 должна быть, чтобы мы могли нормально ходить, гулять, действовать, то есть все было нормально с организмом и не было жесткого стресса», - объяснила эксперт.

В этот период следует исключить жирные и острые продукты, полуфабрикаты, кондитерские изделия и алкоголь. Построить рацион рекомендуется на клетчатке - овощах, зелени, а также пить много воды.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок дал советы по употреблению алкоголя в новогодние праздники. По словам эксперта, следует соблюдать некоторые ограничения в том числе тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

#Новый год #здоровье #питание #Диета #нутрициолог #наш эксклюзив #застолье
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