МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе ЧМ

Игра, проходившая на стадионе «Парк де Пренс» завершилась со счетом 4:0.
Сергей Дьячкин 2025-11-14 06:29:14
© Фото: IMAGO, Antonio Borga, Global Look Press

Французская футбольная сборная одержала уверенную победу над командой Украины в матче отборочного турнира. Она вышла на чемпионат мира 2026 года.

Игра, проходившая в рамках пятого тура группы D, завершилась 13 ноября со счетом 4:0. Два гола забил нападающий Килиан Мбаппе, по одному - Майкл Олисе и Юго Экитике. Французы набрали 13 очков и досрочно обеспечили себе первое место в группе. Оно дает им путевку в финал мирового футбольного первенства.

За один тур до конца группового турнира французская сборная стала недосягаема для команд Исландии и Украины, набравших по семь очков. Последнее место в группе D занял Азербайджан с одним баллом в активе.

На нынешний момент известны 29 из 48 участников чемпионата мира 2026 года. Автоматически допущены хозяева турнира - США, Канада и Мексика. Футбольное первенство будет проходить на территории этих стран с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в финале чемпионата сыграют 48 команд. Действующим чемпионом турнира является сборная Аргентины.

Ранее сообщалось о победе сборной Ирландии, одержанной над Португалией со счетом 2:0. Дублем отметился Трой Парротт на 17-й и 45-й минутах. Криштиану Роналду вышел на поле с первых минут матча, на 62-й минуте он получил красную карточку за удар локтем в спину соперника. Это первое удаление Роналду в составе сборной Португалии. Он провел 226-ю встречу за команду.

#Спорт #в стране и мире #Франция #Футбол #Украина #чемпионат мира по футболу #отборочный матч #ЧМ-2026 #Килиан Мбаппе
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 