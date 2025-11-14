Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе ЧМ

Французская футбольная сборная одержала уверенную победу над командой Украины в матче отборочного турнира. Она вышла на чемпионат мира 2026 года.

Игра, проходившая в рамках пятого тура группы D, завершилась 13 ноября со счетом 4:0. Два гола забил нападающий Килиан Мбаппе, по одному - Майкл Олисе и Юго Экитике. Французы набрали 13 очков и досрочно обеспечили себе первое место в группе. Оно дает им путевку в финал мирового футбольного первенства.

За один тур до конца группового турнира французская сборная стала недосягаема для команд Исландии и Украины, набравших по семь очков. Последнее место в группе D занял Азербайджан с одним баллом в активе.

На нынешний момент известны 29 из 48 участников чемпионата мира 2026 года. Автоматически допущены хозяева турнира - США, Канада и Мексика. Футбольное первенство будет проходить на территории этих стран с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в финале чемпионата сыграют 48 команд. Действующим чемпионом турнира является сборная Аргентины.

Ранее сообщалось о победе сборной Ирландии, одержанной над Португалией со счетом 2:0. Дублем отметился Трой Парротт на 17-й и 45-й минутах. Криштиану Роналду вышел на поле с первых минут матча, на 62-й минуте он получил красную карточку за удар локтем в спину соперника. Это первое удаление Роналду в составе сборной Португалии. Он провел 226-ю встречу за команду.