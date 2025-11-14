МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Роналду удалили с поля в матче отбора на ЧМ-2026 против Ирландии

Португальцы проиграли со счетом 0:2.
Владимир Рубанов 2025-11-14 03:12:44
© Фото: IMAGO PRIME SPORTS IMAGES FI, Global Look Press

Сборная Ирландии победила Португалию в матче отбора чемпионата мира - 2026 по футболу со счетом 2:0. Дублем отметился Трой Парротт на 17-й и 45-й минутах.

Криштиану Роналду вышел на поле с первых минут матча. На 62-й минуте он получил прямую красную карточку за удар локтем в спину соперника. Это первое удаление Роналду за время выступления за сборную Португалии. Он провел 226-ю встречу за команду на взрослом уровне.

По итогам этого матча португальцы имели шанс досрочно попасть в финальную стадию ЧМ. Для этого им нужно было победить. Тем не менее, команда продолжает лидировать в группе F с 10 очками. За ней следуют сборные Венгрии (8 очков), Ирландии (7) и Армении (3). В последнем туре 16 ноября Португалия сыграет с Арменией, а Ирландия - с Венгрией.

Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые примет 48 команд. Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне. Роналду ранее заявил, что этот чемпионат станет последним в его карьере.

#Спорт #Футбол #Ирландия #Криштиану Роналду #Португалия #отборочный матч #ЧМ-2026
