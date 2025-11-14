С 2026 года ЦБ введет новый перечень признаков подозрительных операций

Центробанк России с 1 января 2026 года утвердит новый перечень признаков операций, которые осуществляются под влиянием мошенников. Это следует из приказа регулятора.

В приказе написано, что операции с цифровым рублем будут проверяться на признаки мошеннических переводов. Схемой афериста также считается смена номера телефона в личном кабинете «Госуслуг» за два дня до направления распоряжения о переводе денежных средств.

Ранее в ЦБ предупредили россиян о новой схеме киберпреступников с переводами по Системе быстрых платежей. Аферисты стали убеждать россиян перевести самому себе крупные суммы по СБП. Такие переводы включат в признаки мошеннических операций, заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Напомним, председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что цифровой рубль учитывается и обращается в информационной системе ЦБ. В связи с тем, что он находится в одном месте, цифровой рубль движется быстрее, и преступникам намного труднее взломать данные ЦБ.

Аксаков подчеркнул, что цифровой рубль обеспечивает не только безопасность средств, но и комфортное пользование. По его словам, переводы на любые другие счета не облагаются комиссией.