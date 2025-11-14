МИД Польши назвал Балтийское море «почти внутренним морем НАТО»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Балтийское море стало практически внутренним морем НАТО после вступления в альянс Финляндии и Швеции. Об этом сообщили в 360.ru.

На конференции «Безопасность Балтийского моря - общая ответственность демократических государств» глава МИД сделал заявление о принадлежности Балтийского моря. Речь Сикорского опубликована на сайте правительства Польши.

«Как уже стало известно, Балтийское море в последние годы, в связи со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, практически стало внутренним морем альянса», - сказал политик.

Сикорский также озвучил «плохую новость» о том, что Россия продолжает свою активность на Балтике. По мнению главы польского МИД, Москва «враждебна Европе и Западу в целом».

Ранее Радослав Сикорский выступил с неприкрытыми угрозами в адрес российского лидера. Он уточнил, что Польша не может гарантировать безопасность самолету Владимира Путина.

В ответ на угрозы безопасности со стороны Польши глава МИД РФ Сергей Лавров возмутился. Он заявил, что поляки, судя по всему, теперь готовы на антироссийские теракты.