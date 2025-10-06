МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Штраф за езду без ОСАГО с камер будут выписывать только раз в день

В перспективе штрафовать могут за каждый проезд под камерой.
Константин Денисов 2025-10-06 21:53:54
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о механизме реализации законопроекта о видеофиксации отсутствия полиса ОСАГО. По его словам, пока штраф за это нарушение будет взиматься лишь один раз в сутки, однако в дальнейшем ситуация может измениться.

«Эта норма будет реализована. Независимо от количества нарушений, которые камера зафиксировала, вы будете платить штраф за одно нарушение в день. Я озвучил мысль о том, что каждая фиксация будет учитываться при взимании штрафа только в том случае, если вдруг те нормы, которые планируется реализовать, не будут работать», - пояснил Аксаков.

Он подчеркнул, что ужесточение нормы планируется для того, чтобы воздействовать на «ушлых ребят», которым будет не жалко денег, чтобы оплачивать ежедневные штрафы. Напомним, что сейчас штраф за отсутствие полиса ОСАГО составляет 800 рублей.

В то же время депутат выразил уверенность в том, что прибегать к такой мере не придется. По его мнению, автолюбители начнут приобретать полисы ОСАГО, потому что так будет значительно выгоднее.

Ранее Аксаков назвал три региона, в которых в качестве эксперимента могут начать видеофиксацию отсутствия полиса ОСАГО. Ими станут Москва, Санкт-Петербург и, возможно, Чувашия.

