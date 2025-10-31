В Харьковской области расчеты ударных FPV-дронов на оптоволокне группировки войск «Север» уничтожили боевую технику и живую силу формирования ВСУ. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны России.

Уточняется, что в режиме свободной охоты операторы ударных дронов успешно уничтожили одну из групп неонацистов на боевых бронированных машинах. Противники пытались предпринять попытку перемещения на линии боевого соприкосновения.

В Минобороны ранее сообщали, что операторы дронов 1-й танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили тараном вражеский дрон в Харьковской области. Также расчеты воздушного прикрытия штурмовых подразделений 1-й танковой армии группировки войск «Запад» поразили при помощи тарана три украинских тяжелых ударных гексакоптеров R-18.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.