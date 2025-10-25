МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Макрон заявил, что передаст Украине истребители Mirage и ракеты Aster

Париж намерен усилить военную помощь Киеву.
Тимур Юсупов 2025-10-25 17:24:30
© Фото: Cody Froggatt, Keystone Press Agency, Global Look Press

Французский президент Эммануэль Макрон сообщил о том, что в ближайшие дни собирается передать Украине истребители Mirage и ракеты Aster. В посте официального аккаунта Елисейского дворца в социальной сети Х говорится, что данное решение было принято в рамках программы по усилению военной поддержки Киеву.

«В ближайшие дни мы поставим дополнительные ракеты Aster, проведем новые программы обучения для украинских военных и направим дополнительные самолеты Mirage», — пообещал политик.

Макрон также отметил, что Париж вместе с союзниками планирует в скором времени ввести новые меры по поддержке Украины. В них будет входить, в том числе, укрепление энергетической инфраструктуры страны.

Отношение простых европейцев к спонсированию киевского режима, тем временем, стремительно ухудшается. Так, например, в Румынии значительная часть граждан признается, что не понимает смысла в поддержке Украины, особенно, в условиях ухудшения экономического положения страны. 

