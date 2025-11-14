Минцифры планирует эксперимент по продаже вина на маркетплейсах

Минцифры планирует начать эксперимент по продаже российского вина на маркетплейсах во втором и третьем кварталах 2026 года, сообщает РИА Новости. В первом квартале 2026 года планируется принять нормативную базу для этого. К концу года планируется подвести результаты и запустить механизм на полноценной основе при доказанной работоспособности.

Эксперимент будет проводиться с выбранными маркетплейсами и курьерами, заявил замглавы министерства Олег Качанов. Технически реализация возможна с помощью прямой биометрии в Единой биометрической системе или фотографии в цифровом документе, подтвержденной в этой системе. Личность покупателя будет подтверждаться при заказе товара и в момент его вручения.

Вопрос дистанционной продажи вина рассматривается не первый год. В сентябре 2025 года Центр биометрических технологий разрабатывал сервис дистанционной продажи напитков-энергетиков и вина.

В 2021 году Минфин предлагал эксперимент по дистанционной продаже вина в Москве, Московской области и Мордовии. В январе 2025 года вопрос об онлайн-продаже вина был заморожен из-за отсутствия в правительстве единого мнения и возражений Минздрава и Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в прошлом сезоне в России продали почти 82 миллиона декалитров вина. Больше половины из этого объема произведено в Крыму. По полярности вино обошло крепкие напитки.