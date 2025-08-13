Новый тренд на органические вина поддержали в Крыму

Путь, который винные регионы мира преодолевают десятилетиями, полуостров Крым прошел за рекордно короткие сроки. Пометка «выращено в Крыму» сегодня знак качества, за которым гонятся представители виноградной отрасли.

Виноградники разрастаются от сезона к сезону. Сейчас это уже свыше 23 тысяч гектаров. Урожай также растет, кроме того, появились новая техника и рабочие места.

Процветают не только крупные винодельни. Здесь каждый год появляются новые виноградники и частные хозяйства. Для начинающих аграриев работать здесь выгодно: уникальные условия предлагают власти региона. Плюс свободная экономическая зона. Все это привлекает инвесторов на полуостров. Однако вместе с успехами появляются и новые трудности.

«Достаточно большой объем виноградников, и нужно защитить не то чтобы от людей, а от зайцев, кабанов и лосей - они тоже любят виноград», - рассказал Андрюс Юцис, руководитель Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя.

В прошлом сезоне в России продали почти 82 миллиона декалитров вина. Больше половины - сделано в Крыму. По полярности вино обошло всех своих более крепких конкурентов.

Пока гиганты отрасли модернизируют производства и открывают для себя новые направления, маленькие хозяйства экспериментируют с сортами и купажами. Новым трендом в отрасли стала органика - вина, сделанные без использования химии.