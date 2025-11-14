Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения в России на период с 2030 года до 2036 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Отмечается, что правительство России должно в течение полугода представить план мероприятий по реализации этой Стратегии. Сам документ состоит из восьми разделов на 46 страницах.

Реализация проекта будет проходить в два этапа – в 2025-2030-х и в 2031-2036 годах. Помогать в этом будут национальные проекты нашей страны.

В Стратегии дана обширная оценка текущего состояния безопасности дорожного движения. Также перечислены вызовы и риски сферы дорог в России.

Новый документ должен улучшить мониторинг состояния российских дорог и поспособствовать поддержке развития дорожной инфраструктуры. Чтобы достичь поставленных целей, будет разработана единая концепция профилактики дорожно-транспортных происшествий.

«Повышение безопасности дорожного движения является важной составляющей обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития Российской Федерации в рамках достижения национальных целей развития РФ, таких как сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семи, а также комфортная и безопасная среда для жизни», - говорится в документе.

В октябре этого года российский лидер Владимир Путин дал старт новым дорожным объектам в Татарстане, ХМАО и Карелии. Он подчеркнул, работа сделана не только в срок, но даже с опережением срока. Этот факт еще раз доказывает то, что дорожно-строительный комплекс нашей страны «набрал очень хорошие обороты».