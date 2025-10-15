Путин дал старт новым дорожным объектам в Татарстане, ХМАО и Карелии

Президент России Владимир Путин открыл новые дорожные объекты в трех регионах – Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе и Карелии. Старт началу движения российский лидер дал по видеосвязи в рамках совещания с членами кабмина.

«Разумеется, разрешаю! С Богом!», - сказал Путин.

Также глава государства поздравил всех работников дорожного хозяйства с приближающимся профессиональным праздником. Кроме того, он поблагодарил инженеров и рабочих за строительство новых транспортных объектов.

По словам российского лидера, работа сделана не только в срок, но даже с опережением срока. Этот факт еще раз доказывает то, что дорожно-строительный комплекс нашей страны «набрал очень хорошие обороты».

Напомним, о запланированном совещании с членами правительства стало известно сегодня утром. Главная тема собрания - дорожное строительство.