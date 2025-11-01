Более 40 сотрудников ООН предстанут перед судом хуситов в Йемене

Более 40 задержанных сотрудников Организации Объединенных Наций (ООН), подозреваемых в сотрудничестве с Израилем, предстанут перед судом правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения «Ансар Аллах». Об этом сообщило агентство Reuters.

«Сорок три задержанных сотрудника местного отделения ООН предстанут перед судом», - указано в материале.

Отмечается, что 43 задержанных подозреваются в причастности к израильским воздушным ударам. В результате нанесения их были убиты высокопоставленные лидеры хуситов.

В йеменской столице Сана мятежники из группировки «Ансар Аллах», так называемые хуситы, ранее задержали два десятка сотрудников ООН, среди которых 15 иностранцев. До этого после допроса 11 местных сотрудников были отпущены.