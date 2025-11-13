Минобороны России сообщает о мощном ночном ударе, нанесенном по скоплению пехоты и техники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал расчет боевой машины реактивной системы залпового огня «Град».

Удар наносился в интересах группировки войск «Днепр». Цель находилась на территории Запорожской области, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Все это стало возможным благодаря действиям воздушной разведки, которая смогла заранее выявить район сосредоточения неприятеля. Также дроноводы быстро передали координаты на пункт управления огнем артиллерии, что позволило вовремя выдвинуть «Град».

Ранее сообщалось, что расчет РСЗО «Ураган» 288-й гвардейской артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» сорвал ротацию боевиков ВСУ на Купянском направлении. Враг уничтожался 220-миллиметровыми реактивными снарядами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.