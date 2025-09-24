МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Главы МИД G7 обсудили новые санкции против России

Планируется ввести ограничения в отношении третьих стран, содействующих России.
Марина Крижановская 2025-09-24 07:42:07
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Главы МИД так называемой «Большой семерки» собрались на полях Генеральной Ассамблеи ООН и обсудили новые санкции в отношении России.

В очередном пакете ограничительных мер планируется не только оказать экономическое давление на наше государство, но и на третьи страны. Об этом говорится в совместном коммюнике, опубликованном на сайте Дипломатической службы Евросоюза.

«Члены "Большой семерки" выразили намерение продолжать принимать соответствующие меры. <...> Мы обсудили введение дополнительных экономических санкций для России, включая принятие мер против третьих стран, содействующих ей», - заявили министры объединения.

Уточняется, что планируется действовать в отношении «субъектов в Китае и третьих странах», включая финансовые учреждения и другие структуры, содействующие российскому импорту. Также будет оказываться давление на доходы РФ от продажи энергоносителей и других сырьевых товаров путем ограничения цен на нефть и ужесточения контроля, в том числе в отношении «теневого флота России».

Во встрече в Нью-Йорке участвовали министры иностранных дел стран G7 из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США.

Немногим ранее во Франции сообщили о согласовании с США 19-го пакета антироссийских санкций.

#в стране и мире #G7 #Генассамблея ООН #Антироссийские санкции #Большая семерка #главы МИД
