Юрист предупредил об изменениях в штрафах за езду без ОСАГО

Юрист Илья Русяев рассказал, что россиянам не придется многократно платить за езду без полиса ОСАГО. С 1 сентября 2026 года наказывать за это будут не чаще раза в сутки. Об этом он рассказал в разговоре с aif.ru.

Соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении. Предлагается, чтобы системы автоматической фиксации направляли не более одного штрафа в сутки на конкретное транспортное средство. Если же машину остановит личный контроль инспекторов, то это по-прежнему может обернуться отдельным штрафом. Эта часть схемы остается неизменной.

Задумка от законопроекта понятна - побудить тех, кто совсем отказался оформлять страховку, привести документы в порядок при помощи ежедневного напоминания. Накопление штрафов растягивается во времени, и, как считают разработчики проекта, водителю становится проще оформить полис, чем неделями получать уведомления о новых суммах. Контроль за ОСАГО планируют перестроить таким образом, чтобы он работал постоянно, но не становился источником чрезмерных расходов из-за технических особенностей работы камер.

Сейчас ситуация такая. За один день без езды ОСАГО человек может поймать несколько штрафов при каждой фиксации нарушения видеокамерами. Причем штраф за повторные эпизоды становится выше.

Председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с телеканалом «Звезда» ранее рассказал о механизме реализации законопроекта о видеофиксации отсутствия полиса ОСАГО. По его словам, пока штраф за это нарушение будет взиматься лишь один раз в сутки, однако в дальнейшем ситуация может измениться. Он подчеркнул, что ужесточение нормы планируется для того, чтобы воздействовать на «ушлых ребят», которым будет не жалко денег, чтобы оплачивать ежедневные штрафы.