Трампа заметили с плотным слоем тонального крема на руке

Президент США Дональд Трамп вновь замазал тональным кремом синяк на руке. Ранее в Белом доме уверяли, что так он скрывает синяки от рукопожатий.

В четверг Дональд Трамп появился на мероприятии с толстым слоем тонального крема на тыльной стороне ладони. Он подписал указ в рамках проекта супруги Меланьи Трамп по финансовой помощи детям, воспитывающимся в приемных семьях.

В этот же день рано утром Дональд Трамп подписывал бюджет правительства. Он возобновил его работу после шатдауна в 43 дня. На этом мероприятии Трамп не использовал косметику. На опубликованных фотографиях хорошо заметен синяк на руке президента США.

Ранее врачи диагностировали президенту США Дональду Трампу хроническую венозную недостаточность. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт добавила, что синяки на руках президента появились из-за частых рукопожатий на официальных встречах, а также из-за приема аспирина. Синяк - наиболее популярный побочный эффект от лекарства.