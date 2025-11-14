МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трампа заметили с плотным слоем тонального крема на руке

На опубликованных фотографиях виден небольшой синяк на руке президента.
Екатерина Пономарева 2025-11-14 03:43:43
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп вновь замазал тональным кремом синяк на руке. Ранее в Белом доме уверяли, что так он скрывает синяки от рукопожатий.

В четверг Дональд Трамп появился на мероприятии с толстым слоем тонального крема на тыльной стороне ладони. Он подписал указ в рамках проекта супруги Меланьи Трамп по финансовой помощи детям, воспитывающимся в приемных семьях.

В этот же день рано утром Дональд Трамп подписывал бюджет правительства. Он возобновил его работу после шатдауна в 43 дня. На этом мероприятии Трамп не использовал косметику. На опубликованных фотографиях хорошо заметен синяк на руке президента США.

Ранее врачи диагностировали президенту США Дональду Трампу хроническую венозную недостаточность. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт добавила, что синяки на руках президента появились из-за частых рукопожатий на официальных встречах, а также из-за приема аспирина. Синяк - наиболее популярный побочный эффект от лекарства.

#сша #Трамп #Белый дом #синяк
