Вице-консул рассказал, как тайком спасли россиянку из рабства в Мьянме

Китайская сторона обеспечила беспрепятственный въезд россиянки без документов.
Владимир Рубанов 2025-10-31 19:35:28
© Фото: Myo Kyaw Soe XinHua, Global Look Press

Освобожденная из рабства в Мьянме россиянка вернулась на Родину. Из мошеннического кол-центра, куда она попала обманом, ее спасли дипломаты из России и Китая. Как нашей соотечественнице удалось связаться с ними из трудового плена и другие подробности спасательной операции «Звезде» раскрыл вице-консул Иван Рымарь.

«Она нашла сайт нашего посольства в Янгоне, связалась, написала. Описала ситуацию, тайком, конечно же, и буквально через неделю ее спасли», - рассказал вице-консул генконсульства России в Гуанчжоу Иван Рымарь.

Китайская сторона обеспечила беспрепятственный въезд россиянки без документов. Загранпаспорт у нее был украден. Потом сотрудники диппредставительства сопроводили гражданку РФ до Гуанчжоу. Оттуда она прямым рейсом улетела в Россию.

Ранее обманом вывезенную из Таиланда в Мьянму россиянку спасли и передали дипломатам. В освобождении активно помогали местные органы.

