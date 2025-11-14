Поджечь кинозал в Москве юношу просил неизвестный «полицейский»

Шестнадцатилетний юноша, подозреваемый в поджоге кинозала в ТЦ на севере Москвы, действовал по указке неизвестных кураторов. Об этом он рассказал правоохранителям. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, с подростком связался мнимый полицейский, после того как он попытался познакомиться с девушкой в Сети.

«Запуганный ребенок провел дома обыск по видеосвязи, сфотографировал банковскую карту отца, попытался перевести с нее деньги, а также, по указанию неизвестных, принес канистру с бензином в кинозал одного из торговых центров и поджег зажигалкой», - сообщили в ведомстве.

Об инциденте стало известно накануне поздно вечером. По словам очевидцев, парня оперативно задержала охрана торгового центра. Возгорание удалось потушить, зрителей эвакуировали.

Сотрудники полиции обращаются к родителям подростков с просьбой объяснить своим детям недопустимость подобного поведения. Обо всех подозрительных звонках и просьбах со стороны посторонних необходимо сразу сообщать взрослым. Полиция никогда не привлекает граждан к содействию посредством телефонных разговоров, любые подобные попытки следует считать незаконными, напомнили силовики.