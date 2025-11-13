МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Подросток поджег кресла и сорвал сеансы в московском кинотеатре

Как сообщают очевидцы, 16-летний мальчик принес в кинозал канистру с бензином.
Владимир Рубанов 2025-11-13 23:23:53
© Фото: из архива. Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: Telegram/moscowtop

Подросток с канистрой пришел в кинозал в московском ТЦ «Авиапарк» и поджег кресла, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Инцидент сорвал все вечерние киносеансы.

Как рассказали очевидцы, 16-летний подросток принес в кинозал канистру с бензином, облил сиденья и поджег их с помощью петарды. Зрители в панике выбежали из зала, а охрана быстро задержала нарушителя.

«Сидим мы в зале, смотрим фильм, и резко так закрывается проектор. Звук продолжается. Мы думаем: что произошло. Сидим там минуту, кто-то пошел узнавать. Приходит мужик и говорит: а там в соседнем зале какой-то пожар, поэтому все заблокировали автоматически и, собственно, больше сеанса не будет», - рассказал один из очевидцев.

Свидетели случившегося распространили также кадры, на которых подростка с длинными волосами опрашивают охранники. Официальных данных о случившемся пока нет.

#Москва #пожар #поджог #кинотеатр #тц авиапарк
