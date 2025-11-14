МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
BBC принесла извинения Трампу, но отвергла требования компенсации

Председатель корпорации Самир Шах направил личное письмо в Белый дом.
Владимир Рубанов 2025-11-14 01:26:02
© Фото: Anna Ross dpa, Global Look Press

Британская вещательная корпорация принесла извинения президенту США Дональду Трампу за документальный фильм программы Panorama, в котором фрагменты его речи были смонтированы, говорится в ее сообщении. При этом BBC отклонила его требования о компенсации.

Представитель телерадиокорпорации заявил, что у BBC нет планов показывать документальный фильм на каких-либо платформах, но отверг утверждение, что есть основания для иска о клевете.

Как сообщается, председатель BBC Самир Шах отдельно направил личное письмо в Белый дом. В нем он ясно дал понять Трампу, что он и корпорация приносят извинения за редактирование речи президента от 6 января 2021 года, которая была показана в программе.

Трамп пригрозил подать в суд на BBC на 1 миллиард долларов, если компания не отзовет документальный фильм от октября 2024 года. Кроме того, он потребовал извинения, а его адвокаты назвали случившееся «огромным финансовым и репутационным ущербом».

Фильм BBC «Трамп: второй шанс?» привел к отставке ее генерального директора и руководителя новостной службы. Речь Трампа была смонтирована в нем так, чтобы показать, что он призвал своих сторонников идти с ним в Капитолий и «сражаться как в аду».

При этом фактически американский лидер призвал идти в Капитолий и поддержать «храбрых сенаторов, конгрессменов и конгрессменш». Трамп заявил, что британский телеведущий «исказил» его «прекрасную» и «успокаивающую» речь, «заставив ее звучать радикально».

