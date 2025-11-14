Энергетики приковали 16-летнего геймера к инвалидной коляске

Врачи из Санкт-Петербурга пытаются спасти 16-летнего юношу, которого систематическое употребление энергетиков усадило в инвалидное кресло. Молодой человек до недавнего времени жил с родителями в небольшом городе Надым в ЯНАО. Много времени проводил за компьютером, играя по Сети со своими сверстниками.

Чтобы играть по ночам, молодой человек пил энергетики. Сначала одну банку, потом - три, и часто на голодный желудок. Последствия не заставили себя долго ждать. Однажды подростку потребовалась помощь врачей.

«Поджелудочная сжигалась, начался некроз. Это затронуло все - печень, селезенку, психику, пропал голос. А потом и ноги отказали. В один день он просто не смог встать», - сообщила порталу Ura.ru мать юноши Екатерина.

Сейчас заядлый геймер и любитель бодрящих напитков готовится к долгой реабилитации. Юноша учится заново ходить. На восстановление двигательных функций может уйти до года. С поджелудочной все намного сложнее. Прогноз по этому заболеванию неопределенный.

О необходимости полного запрета на продажу энергетиков детям депутаты Госдумы РФ и общественники говорят уже давно. Весной это вылилось в соответствующий закон. Теперь за подобную торговлю продавцам грозит штраф в 50 тысяч рублей, а юридическим лицам - до полумиллиона. Власти Забайкалья пошли на радикальный шаг и просто запретили торговлю энергетиками с 21.00 до 10.00 следующего дня. Таким образом, уходящие утром на учебу дети не успевают закупиться в магазинах.