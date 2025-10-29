Власти Забайкалья ввели ограничения на продажу энергетиков

Власти Забайкальского края ограничили время продажи энергетических напитков. Теперь их нельзя приобрести с 21.00 до 10.00 следующего дня. Причиной принятого решения послужила популярность энергетиков у местных школьников и студентов, которые закупаются вредной газировкой перед походом на учебу.

«Потребление тонизирующих напитков наносит вред здоровью, повышается риск развития тяжелых заболеваний - от ожирения и сахарного диабета до артериальной гипертензии и аритмии», - говорится на сайте Заксобрания региона.

Кроме того, депутаты ограничили продажу спиртных напитков в объектах общепита с 23.00 до полудня. Ограничения касаются кафе, баров, ресторанов, расположенных в многоквартирных домах. Для ресторанов и ночных клубов остается прежний режим работы. Также введен запрет на розничную торговлю алкоголем вблизи объектов религиозного значения.

Авторы обоих инициатив - специалисты Региональной службы по тарифам. Согласно их данным, потребление алкоголя в крае на душу населения в 2025 году составило 10,9 литров. Отмечен рост в сравнении с аналогичными показателями прошлого года. При этом среднее число по России на текущий момент составляет около восьми литров чистого алкоголя. Напомним, весной Госдума РФ утвердила закон о штрафах за продажу энергетических напитков детям. До этого ограничения действовали только в некоторых регионах. Теперь за реализацию таких напитков несовершеннолетним продавцу грозит штраф до 50 тысяч рублей. Должностным лицам придется раскошелиться на 200 тысяч, а юридическим - до полумиллиона рублей.