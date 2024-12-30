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На Солнце зафиксировали 15 крупных вспышек за один день

Самую первую вспышку заметили 29 декабря в 1:14, она продлилась около 19 минут.
Анастасия Бобылева 2024-12-30 00:37:18
© Фото: © Cover Images Keystone Press Agency Global Look Press

За день 29 декабря на Солнце произошло 15 мощных вспышек, одна из которых высочайшего класса Х. Об этом рассказали в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

«29 декабря в 01:14 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3933 (S09W61) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 19 минут», - передает ТАСС сообщение ИПГ о первой вспышке.

После нее последовали еще 14 вспышек класса М и Х. Самыми мощными стали Х1.1, которая произошла в 10:18, и М7.1, которая началась в 18:09.

Отмечается, что вспышка класса Х может оказать воздействие на Землю. Есть вероятность прихода умеренных магнитных бурь с 31 декабря по 1 января, уточнили в институте.

В начале декабря на Солнце также произошли две сильнейшие вспышки класса Х. Одна из них длилась около 13 минут, сообщили в центре мониторинга солнечной активности.

#в стране и мире #вспышка #солнце #магнитные бури
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