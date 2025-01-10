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Танкер с 99 тысячами тонн нефти опасно дрейфует в Балтийском море

Командование ФРГ считает, что на данный момент эвакуация экипажа не требуется.
Карина Тазетдинова 2025-01-10 17:53:21
© Фото: IMAGO/Vesa Moilanen, www.imago-images.de, Global Look Press

В Балтийском море к северу от немецкого острова Рюген дрейфует танкер с 99 тысячами тонн нефти, сообщило командование Германии по ЧС в море. Отмечается, что судно неспособно к маневрированию.

«Танкер Eventin под флагом Панамы дрейфует в пятницу днем на малой скорости в прибрежных водах Балтийского моря к северу от Рюгена, не имея возможности маневрировать», — следует из сообщения.

На данный момент эвакуация экипажа не требуется. К танкеру отправились многоцелевое судно, аварийный буксир и спецкоманда. Помимо этого, для большей информации подключили самолет Do 228.

По данным Bild, танкер загрузил нефть в российском порту Усть-Луга. После он отправился в путь 6 января в египетский Порт-Саид.

#Россия #в стране и мире #Германия #нефть #Балтийское море #танкер
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