Собянин сообщил о четырех сбитых дронах, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о четырех сбитых дронах противника, которые летели на столицу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По данным градоначальника, на месте падения обломков вражеских БПЛА работают специалисты экстренных служб. Они ликвидируют последствия атак противника.

Враг почти ежедневно предпринимает попытки атаковать столицу. Силы ПВО Минобороны России сбивают беспилотники на подлете к Москве, не давая противнику шанса осуществить задуманное.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО сбили 38 вражеских дронов над тремя российскими регионами за вечер пятницы. Уничтожение 38 дронов противника происходило в период с 20.00 до 23.00 по московскому времени. Наибольший удар пришелся по территории Белгородской области, где уничтожили 34 беспилотника. По два БПЛА сбили также над Воронежской областью и Республики Крым.