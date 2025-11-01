Силы ПВО уничтожили за два часа 38 украинских БПЛА над тремя регионами РФ

Дежурные средства ПВО сбили 38 вражеских дронов над тремя российскими регионами за вечер пятницы. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что в период с 20.00 до 23.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО было перехвачено 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Наибольший удар пришелся по территории Белгородской области, где уничтожили 34 беспилотника. Также над Воронежской областью и Республики Крым сбили по два БПЛА.

В Минобороны ранее сообщили, что в ночь на 31 октября силы ПВО перехватили и уничтожили 130 украинских дронов над регионами России. Наиболее интенсивными были атаки на Курскую область, там сбили 31 беспилотник киевского режима.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.