Силы ПВО уничтожили за два часа 38 украинских БПЛА над тремя регионами РФ

Наибольший удар пришелся по территории Белгородской области, где уничтожили 34 беспилотника.
2025-11-01 00:16:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Дежурные средства ПВО сбили 38 вражеских дронов над тремя российскими регионами за вечер пятницы. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что в период с 20.00 до 23.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО было перехвачено 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Наибольший удар пришелся по территории Белгородской области, где уничтожили 34 беспилотника. Также над Воронежской областью и Республики Крым сбили по два БПЛА.

В Минобороны ранее сообщили, что в ночь на 31 октября силы ПВО перехватили и уничтожили 130 украинских дронов над регионами России. Наиболее интенсивными были атаки на Курскую область, там сбили 31 беспилотник киевского режима.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов. 

#Минобороны РФ #перехват #бпла #ВСУ #уничтожение
