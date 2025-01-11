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Россия стала вторым импортером газа в Испанию в 2024 году

Процент импорта российского газа в Испанию составляет 21,3%.
Ирина Егорова 2025-01-11 04:01:03
© Фото: Petrov Sergeynews.ru, Global Look Press

Россия заняла второе место по объемам поставленного сжиженного газа в Испанию за 2024 год. Процент импорта российского газа в Испанию составляет 21,3%. РФ вытеснила США, которые заняли третье место (16,6% испанского импорта), сообщает энергетическая компания Enagás.

Лидером поставок топлива в страну стал Алжир - доля поставок составляет 38,5%. 

В 2024 году Евросоюз увеличил закупки российского СПГ до максимума с февраля. Объемы составили €565,7 млн. Импорт голубого топлива вырос на 13,5% в месячном и годовом выражении. Испанские потребители являются главными покупателями российского сырья. Также газ покупают Нидерланды, Франция и Бельгия.  

Россия также обогнала США по поставкам газа в Европу, несмотря на все попытки коллективного Запада снизить импорт наших энергоресурсов. В 2023 году ЕС закупил у России СПГ на €5,5 млрд.

#Россия #испания #газ #топливо #СПГ #Импорт
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