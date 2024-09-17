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Евросоюз нарастил закупки российского СПГ до максимума с февраля

На первое место по количеству импортируемого СПГ вышла Испания, нарастившая закупки до €240,8 млн.
Ян Брацкий 2024-09-17 06:00:08
© Фото: IMAGO Martin Wagner www.imago-images.de Global Look Press

Евросоюз увеличил закупки российского сжиженного природного газа до максимума с февраля. Объемы составили €565,7 млн, сообщает Евростат. Импорт голубого топлива вырос на 13,5% в месячном и годовом выражении, пишет РИА Новости.

Главным покупателем российского СПГ стала Испания. Мадрид нарастил закупки более, чем в два раза - до €240,8 млн. Власти Нидерландов также увеличили закупки до €57,2 млн, что на четверть больше прежних объемов. Что касается Франции и Бельгии, то они наоборот, несколько сократили импорт СПГ из нашей страны.

В целом за семь месяцев Евросоюз закупил у России СПГ на €4 млрд против €5,5 млрд годом ранее. Но вместе со снижением объемов поставок выросла цена на топливо. Это произошло благодаря кратному падению импорта из других источников.

Ранее стало известно, что Россия обогнала США по поставкам газа в Европу, несмотря на все попытки коллективного Запада снизить импорт наших энергоресурсов. Российские показатели превысили американские за почти два года, сообщили аналитики. По их мнению, страны Восточной Европы по-прежнему зависимы от СПГ из России.

#Россия #Экономика #евросоюз #СПГ #Импорт
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