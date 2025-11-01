В Запорожской области операторы FPV-дронов 58 общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожили танк, роботизированную платформу и замаскированное орудия ВСУ. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны России.

Уточняется, что операторы БПЛА, выполняя разведывательные задачи, обнаружили танк противника в районе Малая Токмачка. После этого координаты цели передали расчетам ударных дронов, которые, в свою очередь, успешно уничтожили танк.

Также на одном из участков линии боевого соприкосновения средствами объективного контроля они обнаружили роботизированную платформу противника, которая выполняет доставку на передовую боеприпасов и материальных средств. Дежуривший на участке расчет БПЛА мотострелковой дивизии направил для уничтожения цели беспилотник, в результате чего и произошло уничтожение НРТК украинских боевиков.

Кроме этого, в ходе разведывательно-боевого полета воздушная разведка вскрыла замаскированное орудие противника. После проведения доразведки и подтверждения цели, оператор ударного дрона лишил противника очередного орудия.

В Минобороны ранее сообщили, что возле города Красноармейск в Донецкой Народной Республике экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Центр» с третьего выстрела уничтожил склад с боеприпасами и огневую точку ВСУ. Уточняется, что танкисты 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка работали с закрытой огневой позиции. Они получали целеуказания от наземной разведки и видеоинформацию с беспилотника в реальном времени.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.