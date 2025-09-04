МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Политолог о риторике Мерца: реваншизм сидит в генах элит Германии

По мнению эксперта, расизм в европейских странах сидит так глубоко, что они не могут смириться.
Екатерина Пономарева 2025-09-04 13:33:48
© Фото: Amrei Schulz, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Политолог Алексей Кочетков рассказал «Звезде», почему федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц имеет жесткую антироссийскую позицию.

«Мы их освободили, а они нам этого больше никогда не простят. Это реваншизм, который сидит в генах значительной части не только германской, но и вообще западноевропейских элит», - заявил эксперт.

По мнению политолога, наследники той части Европы, которая поддерживала Адольфа Гитлера и которая вместе с ним осуществляла агрессию против России, хотят реванша. Многие европейские страны помогали Гитлеру во времена Великой Отечественной войны. Например, Чехия была оружейной кузницей вермахта. Население Богемии и Моравии - это единственное население Европы, которое улучшило свое материальное положение за годы войны, когда другие пострадали.

Расизм в европейских странах сидит так глубоко, что они не могут смириться с итогами Второй мировой. И за это им очень хочется поквитаться, добавил Кочетков.

Сегодня в СВР сообщили, что многие европейские эксперты шокированы жесткой антироссийской риторикой Мерца в условиях продвижения диалога России и США по урегулированию конфликта на Украине.

#Германия #канцлер #наш эксклюзив #мерц
