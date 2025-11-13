МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Суд заочно приговорил актрису Яну Троянову* к восьми годам колонии

Актрисе также назначен штраф в размере 250 тысяч рублей и запрещено администрирование сайтов на четыре года.
Дарья Ситникова 2025-11-13 17:18:19
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к восьми годам колонии актрису Яну Троянову*, обвиняемую в публичных призывах к терроризму, возбуждении ненависти и вражды, унижении человеческого достоинства людей по признаку национальности и в уклонении от обязанностей иноагента. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ей также назначен штраф в размере 250 тысяч рублей и запрещено администрирование сайтов на четыре года. Уточняется, что прокурор требовал девять лет колонии. Адвокат Трояновой* передал суду, что актриса не считает себя виновной и просит не воспринимать ее слова в интервью буквально. Защита намерена обжаловать приговор.

Актрису внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга в 2024 году. В своих интервью после начала спецоперации она неоднократно заявляла, что не поддерживает действия России. Троянова* покинула страну. Впоследствии актриса начала утверждать, что именно из-за России у нее развился алкоголизм. На этом русофобские высказывания не закончились - она также согласилась с тем, что призыв убивать русских детей заслужен россиянами.

* Яна Троянова - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#актриса #арест #суд #иноагент
