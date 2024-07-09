Актрису Яну Троянову* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Трояновой* 51 год. Наибольшую известность она получила благодаря сериалу «Ольга», в котором исполнила главную роль - простой женщины, живущей в Северном Чертаново.

Актриса в своих интервью после начала спецоперации неоднократно заявляла, что не поддерживает действия России. Она покинула страну.

Впоследствии Троянова* начала утверждать, что именно из-за России у нее развился алкоголизм. На этом русофобские высказывания не закончились - она также согласилась с тем, что призыв убивать русских детей заслужен россиянами.

* Яна Троянова - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.