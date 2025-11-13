МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Guardian: ВВС готова извиниться перед Трампом за монтаж его речи

По данным издания, руководство корпорации также намерено защищать свои интересы перед судом.
Гоар Хачатурян 2025-11-13 16:55:28
© Фото: Anna Ross, dpa, Global Look Press

Британская телерадиокомпания BBC готовится извиниться перед президентом США Дональдом Трампом за искажение его речи в документальном фильме Panorama. Об этом сообщает газета The Guardian.

«BBC готова принести официальные извинения Дональду Трампу в рамках усилий по урегулированию судебного иска на миллиард долларов, связанного с редактированием речи президента», - пишет издание.

По информации газеты, руководство корпорации также намерено защищать свои интересы перед судом. BBC обвиняют в распространении «ложных, клеветнических, уничижительных и подстрекательных заявлений».

Напомним, что конфликт связан с фильмом, который вышел в прошлом году. В нем были смонтированы высказывания Трампа в период грядущего президентства Джо Байдена, создавшие впечатление, что он напрямую призывал своих сторонников к штурму Капитолия.

После обвинений Белого дома руководство канала в лице Тима Дэви и Деборы Тернесс подало в отставку. Сам президент заявил, что обязан подать в суд, так как «они обманули публику и признали это».

#в стране и мире #Дональд Трамп #скандал #BBC #фильм BBC #ложные заявления
