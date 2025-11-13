Губернатор Бабушкин доложил Путину о работе по поддержке ветеранов

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Тот доложил главе государства о работе комиссии Госсовета по поддержке ветеранов, участников специальной военной операции и членов их семей.

В ходе доклада Бабушкин заметил, что в адрес комиссии поступило более 500 обращений. Из них половина - предложения по улучшению эффективности работы государственных органов в этом направлении.

Были обсуждены различные вопросы в этой сфере. Например, Бабушкин заметил, что некоторые ветераны боевых действий еще с 2014 года не могут оформить инвалидность в результате ранения, и в итоге она оформлена как бытовая. Президент подчеркнул, что этот вопрос надо было решить уже давно и он обсуждается не первый раз.

Также Игорь Бабушкин предложил сделать более гибким механизм назначения на госслужбу для ветеранов специальной военной операции. Он отметил, что необходимо изменить пункты, связанные с отсутствием опыта государственной или муниципальной службы, а также решить вопросы, связанные с инвалидностью. Владимир Путин согласился с этим предложением.