МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Губернатор Бабушкин доложил Путину о работе по поддержке ветеранов

Игорь Бабушкин отметил, что в адрес комиссии Госсовета по поддержке ветеранов, участников СВО и членов их семей поступило более 500 обращений.
Андрей Аркадьев 2025-11-13 14:44:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Тот доложил главе государства о работе комиссии Госсовета по поддержке ветеранов, участников специальной военной операции и членов их семей. 

В ходе доклада Бабушкин заметил, что в адрес комиссии поступило более 500 обращений. Из них половина - предложения по улучшению эффективности работы государственных органов в этом направлении.

Были обсуждены различные вопросы в этой сфере. Например, Бабушкин заметил, что некоторые ветераны боевых действий еще с 2014 года не могут оформить инвалидность в результате ранения, и в итоге она оформлена как бытовая. Президент подчеркнул, что этот вопрос надо было решить уже давно и он обсуждается не первый раз. 

Также Игорь Бабушкин предложил сделать более гибким механизм назначения на госслужбу для ветеранов специальной военной операции. Он отметил, что необходимо изменить пункты, связанные с отсутствием опыта государственной или муниципальной службы, а также решить вопросы, связанные с инвалидностью. Владимир Путин согласился с этим предложением.

#ветераны #Владимир Путин #Госсовет #игорь бабушкин #участники СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 