В выходные в Москве выпадет первый снег

Первый снег ожидается в Москве в эти выходные. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с РИА Новости.

По словам синоптика, до конца рабочей недели температура в столице будет очень высокой относительно климатических норм. Это произойдет из-за перемещения воздушных масс с юго-запада и юга. В пятницу, по словам ученого, температура будет положительная, ночью и днем в Москве прогнозируется дождь, местами умеренный.

«А вот в субботу дождь, но все-таки со снегом. Он будет переходить в снег», - сообщил Вильфанд.

Научрук Гидрометцентра уточнил, что такие осадки могут создать сложные условия для транспорта. Дождь, который ожидается в пятницу, начнет подмерзать.

Вильфанд рассказал, что в воскресенье ожидается более низкая температура. Существенных осадков быть не должно. Но в воскресенье, по его словам, давление подрастет, «солнце появится». По мнению ученого, установится погода, которая будет «близка к зиме».

Ранее в разговоре со «Звездой» Вильфанд объяснил, что, несмотря на теплую календарную осень, большая часть страны уже покрыта снегом. Однако в Москве в ближайшее время воздушных масс не ожидается. Он сообщил о возможности небольших осадков в конце недели, когда в воздухе появится снег.