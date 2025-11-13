МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В выходные в Москве выпадет первый снег

По мнению научного руководителя Гидрометцентра РФ, в воскресенье установится погода, которая будет «близка к зиме».
Сергей Дьячкин 2025-11-13 14:10:38
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press, Global Look Press

Первый снег ожидается в Москве в эти выходные. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с РИА Новости.

По словам синоптика, до конца рабочей недели температура в столице будет очень высокой относительно климатических норм. Это произойдет из-за перемещения воздушных масс с юго-запада и юга. В пятницу, по словам ученого, температура будет положительная, ночью и днем в Москве прогнозируется дождь, местами умеренный.

«А вот в субботу дождь, но все-таки со снегом. Он будет переходить в снег», - сообщил Вильфанд.

Научрук Гидрометцентра уточнил, что такие осадки могут создать сложные условия для транспорта. Дождь, который ожидается в пятницу, начнет подмерзать.

Вильфанд рассказал, что в воскресенье ожидается более низкая температура. Существенных осадков быть не должно. Но в воскресенье, по его словам, давление подрастет, «солнце появится». По мнению ученого, установится погода, которая будет «близка к зиме».

Ранее в разговоре со «Звездой» Вильфанд объяснил, что, несмотря на теплую календарную осень, большая часть страны уже покрыта снегом. Однако в Москве в ближайшее время воздушных масс не ожидается. Он сообщил о возможности небольших осадков в конце недели, когда в воздухе появится снег.

#Москва #в стране и мире #Погода #зима #прогноз #гидрометцентр рф #Роман Вильфанд #первый снег
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 